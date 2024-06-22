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انهيارات أرضية في إقليم فوجيان بالصين

انهيارات أرضية في إقليم فوجيان الصين
22 يونيو 2024 10:55

 ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت، أنه تم العثور على ستة أشخاص لا تظهر عليهم أي علامات على الحياة، بعد أن فقدوا قبل أسبوع خلال انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين.
وأضاف التلفزيون أن عمال الإنقاذ عثروا عليهم بعد عمليات بحث واسعة النطاق منذ فقد الاتصال بالضحايا يوم الأحد.
وهطلت أمطار غزيرة على غير العادة على جنوب الصين بعد بداية مبكرة لموسم الفيضانات السنوي.
وقال التلفزيون المركزي، إن عدد القتلى وصل إلى 38 أمس الجمعة في مدينة ميتشو بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات طينية دمرت آلاف المنازل منخفضة الارتفاع، وألحقت أضراراً بالطرق والمحاصيل.

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المصدر: رويترز
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