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الصين تصدر إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة عواصف مطيرة

الصين تصدر إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة عواصف مطيرة
22 يونيو 2024 13:16

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إنذاراً باللون الأصفر، لمواجهة العواصف المطيرة، متوقعاً هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن المركز تنبؤه باستمرار هطول أمطار غزيرة حتى صباح غد الأحد، على أجزاء من قويتشو وهونان وهوبي وجيانغشي وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وتشجيانغ وهيلونغجيانغ.

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وقال المركز إن بعض المناطق ستشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ، مؤلف من أربعة مستويات، يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

المصدر: وام
الصين
أمطار
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