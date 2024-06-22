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جنوح عبارة في نيوزيلندا

جنوح عبارة في نيوزيلندا
22 يونيو 2024 13:29

جنحت عبارة كبيرة في نيوزيلندا في أثناء مرورها بإحدى الجزر دون وقوع إصابات، لكن 47 شخصاً لم يتمكنوا من مغادرتها واضطروا لقضاء الليل على متنها، في حادث وصفته الحكومة اليوم «السبت» بأنه «مقلق للغاية».
وجنحت العبارة أراتيري التي تديرها شركة كيوي ريل المملوكة للدولة، مساء أمس «الجمعة»، بالقرب من بلدة بيكتون على الساحل الشمالي للجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.
وقال وزير النقل سيميون براون في مؤتمر صحفي بثه موقع نيوزيلاند هيرالد الإخباري: «إنه لأمر رائع ألا تقع خسائر في الأرواح وأن الجميع على متن العبارة بخير... إنها بالتأكيد الأولوية القصوى».
وذكر الموقع أن نحو 47 شخصاً قضوا الليل على متن العبارة بعد أن جنحت بعد الساعة العاشرة مساء.
ومن المزمع إعادة تعويم العبارة، وهي جزء من أسطول يربط العاصمة ولنجتون مع بلدة بيكتون، في وقت متأخر من مساء اليوم «السبت».

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