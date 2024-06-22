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استمرار جهود إخماد النيران في اليونان

استمرار جهود إخماد النيران في اليونان
22 يونيو 2024 14:19

واصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد حرائق الغابات في عدد من المناطق باليونان، صباح اليوم السبت، فيما لايزال خطر اندلاع حرائق جديدة مرتفعاً رغم التراجع التدريجي في الأحوال الجوية التي من شأنها أن تساعد في ذلك.
 ووفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة «ايكاثيميريني» اليونانية، عمل رجال الإطفاء طوال الليل في مقاطعة إيليا بمنطقة بيلوبونيز غربي البلاد، جاهدين على الأرض للسيطرة على حريق ظل خارج نطاق السيطرة حتى وقت متأخر مساء أمس الجمعة.
 وتعمل قوة من 154 رجل إطفاء في المنطقة، وهي تضم 6 فرق أرضية و56 متطوعاً ومعدات تشييد وصهاريج مياه قدمتها السلطات المحلية. وتساعد ست طائرات ومروحية في جهود إطفاء النيران.
 وقالت إدارة الإطفاء إن الوضع في ميجالوبولي بأركاديا، وكرانيدي في أرجوليدا قد تحسن. ويعمل رجال الإطفاء الآن من أجل احتواء نيران متفرقة ومنع اندلاع نيران جديدة في المنطقتين الواقعتين في بيلوبونيز. 
وفي سياق متصل، تعرضت الممتلكات لأضرار، أو دمرت أمس الجمعة، فيما وصلت سرعة الرياح لـ 120 كيلومتراً في الساعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وفي حين من المتوقع هدوء الرياح اليوم، سوف تظل بيلوبونيز في حالة تأهب مرتفعة للنيران. 

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المصدر: د ب أ
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