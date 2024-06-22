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فقد 3 أشخاص بعد هبوب رياح قوية في سويسرا

فقد 3 أشخاص بعد هبوب رياح قوية في سويسرا
22 يونيو 2024 16:16

 دفن أربعة أشخاص تحت الأنقاض بعدما هبت رياح عاتية في منطقة جريسون بجنوب شرق سويسرا.
 وأعلنت الشرطة الإقليمية إنقاذ امرأة على قيد الحياة صباح اليوم السبت، من تحت حطام صخرية بالقرب من قرية لوستالو شمال ليك كومو. 
وانقطعت الصلة بين منتجع زيرمات السياحي في ماترهورن بمنطقة الألب السويسرية والعالم الخارجي جراء خطر حدوث فيضانات. ومازال البحث جارياً عن ثلاثة مفقودين آخرين اليوم. 
وقالت الشرطة الإقليمية إنه منذ أمس الجمعة تشهد المنطقة رياحاً رعدية وأمطاراً غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية. 
وأضافت أن وادي ميسولسينا، جنوبي ممر سان برناردينو، قد تضرر بشكل كبير، مشيرة إلى إجلاء العشرات من منازلهم بشكل احترازي، وقد غمرت المياه الكثير من الطرق.

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