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روسيا تستهدف البنية التحية للطاقة في أوكرانيا

آثار قصف على مدينة لفيف في أوكرانيا
22 يونيو 2024 18:21

شنت روسيا، فجر اليوم السبت، هجوما جديدا على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا وجنوبها، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة إن قواتها "نفذت ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر وكذلك بطائرات مسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على إنتاج الأسلحة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت أيضا مستودعات تحتوي على ذخائر و"أسلحة تطلق من الجو قدمتها الدول الغربية للجيش الأوكراني".
من جانبها، نقلت وزارة الطاقة الأوكرانية أن "أضرارا لحقت بمنشآت "يوكرينيرغو" (الشركة الوطنية للكهرباء) في منطقتي زابوريجيا (جنوب) ولفيف (غرب)"، مشيرة إلى نقل موظفَين إلى المستشفى إثر إصابتهما في زابوريجيا.
وقالت الوزارة إنّ هذا الهجوم الضخم هو "الثامن" على منشآت كهرباء أوكرانية في ثلاثة أشهر، الأمر الذي أدّى إلى انقطاع متكرّر في التيار.
وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها باستثناء أربعة.
وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 16 صاروخ كروز من البر والبحر والجو بالإضافة إلى 13 طائرة مسيرة هجومية، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في عدة مناطق.
- أزمة كهرباء
وقالت شركة "يوكرينيرغو" إن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد سيبدأ في وقت أبكر من المعتاد اليوم السبت، وسيمتد إلى الساعة 21,00 ت غ بسبب الأضرار الناجمة عن الهجمات.
في زابوريجيا، أدى القصف إلى مقتل مدني واحد وتدمير مبان سكنية وبنى تحتية، بحسب الإدارة العسكرية الإقليمية.

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المصدر: وكالات
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