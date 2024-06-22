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الصين والاتحاد الأوروبي يبحثان مسألة السيارات الكهربائية

سيارة كهربائية تشحن في العاصمة بكين
22 يونيو 2024 20:19

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إن وزير التجارة الصيني والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي اتفقا على إجراء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
وأضافت الوزارة، على موقعها على الإنترنت، أن وزير التجارة وانغ ون تاو تلقى دعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الصين، إن دومبروفسكيس أبلغه بأنه ستكون هناك محادثات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.
وقال هابيك في شنغهاي إن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الدول. وقال إن "من الجيد أن نتوجه نحو التصدير، لكن لا نستخدم الدعم لتحقيق ذلك".
كان هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني، أكد، في وقت سابق اليوم السبت، في العاصمة الصينية بكين أن الرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية "ليست من باب معاقبة" الصين، فيما قال القادة الصينيون إنهم سيدافعون عن شركاتهم.
وكررت الصين، الشريك الاقتصادي المهم لألمانيا، إدانتها لفرض هذه الرسوم الإضافية التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل وقالت إنها تصرف "حمائي محض"، وتوعدت برد حازم، ولا سيما عبر رفع الأمر إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال روبرت هابيك لمدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية تشينغ شانجي، اليوم السبت، بحسب تسجيل لتصريحاته أرسلته السفارة الألمانية إلى وكالة فرانس برس، إن "هذه ليست رسومًا جمركية عقابية".
وقال "لقد فعل ذلك الأميركيون، وفعلته البرازيل، وفعلته تركيا وفرضت رسومًا إضافية كبيرة على السيارات الصينية"، لكن "أوروبا تفعل ذلك بشكل مختلف".
وأكد نائب المستشار الألماني، خلال هذا الاجتماع المخصص لتغير المناخ والتحول نحو اقتصاد مراعٍ للبيئة، أن "الأمر ليس من باب المعاقبة".

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المصدر: وكالات
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