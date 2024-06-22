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الرياح تعيق مكافحة حرائق الغابات في اليونان

سكان يتفرجون على حريق غابات يلتهم قرية في اليونان
22 يونيو 2024 21:39

كافح مئات من أفراد الإطفاء، اليوم السبت، من أجل السيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية على جزيرتين يونانيتين وفي مناطق أخرى من البلاد، فيما حذرت السلطات من أن مناطق كثيرة تواجه خطرا كبيرا لاندلاع حرائق جديدة بها.
ويحاول أكثر من 30 من أفراد الإطفاء، تدعمهم سبع طائرات، من بينها خمس طائرات هليكوبتر، إخماد حريق غابات اندلع في جزيرة "أندروس" في بحر إيجه بعيدا عن المنتجعات السياحية، حيث جرى إخلاء أربع مناطق كإجراء احترازي.
وقال مسؤول في خدمة إخماد الحرائق "من المتوقع وصول مزيد من أفراد الإطفاء إلى الجزيرة في وقت لاحق اليوم"، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
وحرائق الغابات شائعة في اليونان لكنها أصبحت أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف خلال فصل الصيف وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.
يقول خبراء الأرصاد الجوية إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد ظروفا جوية "حارة وجافة ورياحا" في هذا الوقت المبكر جدا من فصل الصيف.
ونشرت البلاد عدة مئات من أفراد الإطفاء للسيطرة على أكثر من 70 حريق غابات في أنحاء اليونان منذ أمس الجمعة.
وقالت خدمة إخماد الحرائق إن الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة ستزيدان من مخاطر اندلاع حرائق أخرى حتى يوم غد الأحد.

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المصدر: وكالات
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