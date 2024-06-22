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زيلينسكي يوجه نداء عاجلا إلى الدول الغربية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
22 يونيو 2024 21:56

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نداء عاجلا إلى حلفائه من الدول الغربية.
وفي كلمته المسائية المصورة، دعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها "دون تأخير حتى يمكن تحقيق الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع الرئيس (الأميركي) بايدن".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال يونيو الجاري منها حوالي 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد بعد العاصمة كييف.
كانت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعهدت بإرسال مزيد من الأسلحة، خاصة أنظمة الدفاع الجوي وطائرات "إف 16"، إلى أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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