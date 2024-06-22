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العراق يقلص الدوام الرسمي بسبب الحر الشديد

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22 يونيو 2024 22:43

قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تقليص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد بدءا من غد الأحد وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
يهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء على السكان عموما والموظفين خصوصا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وذكر بيان للأمانة العامة للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية وجه بأن "يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات عدا بغداد في الساعة السابعة صباحا، وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرا، ويخول المحافظون صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية فأكثر".
وذكر البيان أن هذا الإجراء سيبدأ العمل به بدءا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل ثم يعاد العمل بالتوقيتات المعمول بها قبل إصدار هذا التوجيه. وللوزير المختص تمديد العمل خارج التوقيتات المذكورة في هذا التوجيه في حالات الضرورة.
يشهد العراق حاليا ارتفاعا كبيرا في درحات الحرارة في عموم البلاد تتراوح بين 42 و51 درجة مئوية. 

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