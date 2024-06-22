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الجوع يحصد المزيد من أرواح الأطفال شمالي غزة

توزيع الطعام على النازحين في خان يونس (رويترز)
23 يونيو 2024 01:11

غزة (الاتحاد)

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أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أمس، وفاة 4 أطفال في شمال القطاع، بسبب الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، والذي تمثل في منع وصول الغذاء والدواء والحليب إلى شمال القطاع.
وأشار إلى افتتاح قسم خاص لاستقبال حالات سوء التغذية والجفاف، مؤكداً وصول مئات الحالات التي تعاني من الجوع والعطش وسوء التغذية، مبيناً في الوقت ذاته وفاة أكثر من 40 طفلاً بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني من جانبه أن الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة كارثية، في ظل الجوع، الذي يحاصر أكثر من نصف مليون فلسطيني، ومواصلة الجيش الإسرائيلي منع المنظمات الدولية من إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية لسكان شمال القطاع.

الجوع
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