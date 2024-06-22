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السلطة الفلسطينية تتعهد بمواجهة مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية

مستوطنة على أراضٍ فلسطينة بالضفة (أرشيفية)
23 يونيو 2024 01:11

رام الله (الاتحاد)

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تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، بمواجهة «مشروع سموتريتش للاستيطان» في الضفة الغربية، مؤكداً أن الحكومة تستعد لإعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصطفى قوله خلال جولة تفقدية في منطقة «واد الجويا» في «مسافر يطا» بمحافظة الخليل: «وجودنا اليوم في مسافر يطا أفضل رد على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش».
وأضاف: «سموتريتش لديه برنامج، ونحن لدينا برنامج، يريد أن يزيل شعبنا من هذا المكان ونحن نعمل على تثبيته، ويريد أن يمدد حدود إسرائيل من النهر إلى البحر، نقول له إن هذا لن يحدث».
وتابع مصطفى: «نُحضّر لإعادة إعمار غزة في الوقت المناسب، ولكن أيضاً نُحضّر لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة تمهيداً للوحدة الوطنية الشاملة التي ستقودنا إلى تحقيق الدولة واستقلالها وتجسيدها على الأرض».
و«مسافر يطا» تجمع سكاني فلسطيني في مدينة يطا بالضفة الغربية يضم 12 قرية فلسطينية، وقررت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً السماح بإقامة 6 بؤر استيطانية في المنطقة.

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