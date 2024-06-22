الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق بقصف مكتب «الصليب الأحمر»

بروكسل (الاتحاد)

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إلى إجراء تحقيق في قصف ألحق أضراراً بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وكتب بوريل على منصة «إكس»: «يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضراراً بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل، وينبغي محاسبة المسؤولين عنه». وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، فجر أمس، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل، مما أدى إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 45 آخرين بجروح، وألحق أضراراً بمكتبها الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين.

وأضافت أن «الضربة ألحقت أضراراً مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم».

وحذرت اللجنة من أن «إطلاق النار بمحاذاة المنشآت الإنسانية المعلومة المواقع من أطراف النزاع، والتي تحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح جلي يعرض حياة المدنيين وطواقم الصليب الأحمر للخطر».

وأشارت إلى أن «هذا الحادث يأتي تباعاً لحوادث أخرى عدة وقعت خلال الأيام الأخيرة».