الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيفيل» تحذر من استهداف مواقعها أو استخدام المناطق القريبة منها لشن هجمات

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
23 يونيو 2024 01:12

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: 76 % من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء وتأهيل
إغاثة السودان

حذرت قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أمس، من استهداف مواقع الأمم المتحدة أو استخدام المناطق القريبة من مواقعها لشن هجمات عبر «الخط الأزرق»، معتبرة ذلك أمراً غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقرار 1701. وقالت نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» كانديس أرديل في بيان، إن «مواقع ومركبات القوات الدولية تعرضت منذ أكتوبر الماضي لإطلاق النار من كلا الجانبين وأصيب أفراد حفظ السلام إصابات لم تكن خطيرة». ولفتت إلى اتخاذ «اليونيفيل» تدابير لضمان سلامة حفظة السلام وقدرتهم على أداء واجباتهم تشمل تحديث مبانيها حسب الحاجة. 
وأوضحت أرديل أن «اليونيفيل تراقب الوضع باستمرار وتقوم بتعديله حسب الضرورة»، مؤكدةً أن «قوات حفظ السلام لا تزال قادرة على أداء مهامها على الأرض، ومواصلة تنفيذ القرار رقم 1701.

لبنان
قوات اليونيفيل
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مخيم الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعتزم بدء «المرحلة الثالثة» من الحرب في غزة خلال أيام
23 يونيو 2024
ماكرون متحدثاً في باحة الشرف بقصر الإليزيه (رويترز)
الأخبار العالمية
ماكرون يدافع عن قرار حل البرلمان ويدعو للتصويت ضد اليمين واليسار المتطرفين
23 يونيو 2024
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم الشاطئ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء: غياب سيناريو «اليوم التالي» يُنذر بحرب بلا نهاية
23 يونيو 2024
جندي أوكراني يطلق النار على القوات الروسية عند خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن إسقاط 12 صاروخاً و13 «مسيرة» روسية
23 يونيو 2024
مدرسة مدمرة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 76 % من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء وتأهيل
23 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©