«اليونيفيل» تحذر من استهداف مواقعها أو استخدام المناطق القريبة منها لشن هجمات

بيروت (الاتحاد)

حذرت قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أمس، من استهداف مواقع الأمم المتحدة أو استخدام المناطق القريبة من مواقعها لشن هجمات عبر «الخط الأزرق»، معتبرة ذلك أمراً غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقرار 1701. وقالت نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» كانديس أرديل في بيان، إن «مواقع ومركبات القوات الدولية تعرضت منذ أكتوبر الماضي لإطلاق النار من كلا الجانبين وأصيب أفراد حفظ السلام إصابات لم تكن خطيرة». ولفتت إلى اتخاذ «اليونيفيل» تدابير لضمان سلامة حفظة السلام وقدرتهم على أداء واجباتهم تشمل تحديث مبانيها حسب الحاجة.

وأوضحت أرديل أن «اليونيفيل تراقب الوضع باستمرار وتقوم بتعديله حسب الضرورة»، مؤكدةً أن «قوات حفظ السلام لا تزال قادرة على أداء مهامها على الأرض، ومواصلة تنفيذ القرار رقم 1701.