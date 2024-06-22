أوكرانيا تعلن إسقاط 12 صاروخاً و13 «مسيرة» روسية

كييف (وكالات)

قالت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، إن الدفاعات الجوية أسقطت 12 من بين 16 صاروخاً، و13 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا في هجوم فجر أمس. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي، وهو ثاني هجوم كبير خلال أيام، استهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من البلاد.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها «نفذت ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر وكذلك بطائرات مسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على إنتاج الأسلحة». وأكدت أنها استهدفت أيضاً «مستودعات تحتوي على ذخائر وأسلحة تطلق من الجو». وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية عن أضرار لحقت بمنشآت يوكرينيرغو «الشركة الوطنية للكهرباء» في منطقتي زابوريجيا ولفيف.