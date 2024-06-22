إجلاء مئات الأشخاص في كندا بسبب حريق غابات

طلبت السلطات من حوالي ألف شخص من سكان "بور- كارتييه" في مقاطعة كيبيك الكندية إخلاء منازلهم بسبب وجود خطر من نشوب حريق غابات.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" لوزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل، حسبما ذكرته وسائل إعلام اليوم السبت.

وذكر مصدر في سجن "بور- كارتييه"، شديد الحراسة، أنه يمكن إجلاء العاملين ونقل نزلاء المنشأة الإصلاحية بطريقة آمنة، وفقا لتقرير صحفي لشبكة "سي بي سي" الكندية نقلا عن إدارة السجون الكندية.

وأعلن الموقع الإلكتروني لسجن "بور- كارتييه" تعليق الزيارات بسبب "وضع الطوارئ المتغير لحريق الغابات".