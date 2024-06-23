قتلى جراء انهيار أرضي في الصين

لقي خمس أشخاص حتفهم جراء انهيار أرضي في منطقة جبلية في وسط الصين، حسبما أفادت وسيلة إعلامية رسمية الأحد، وذلك في وقت تشهد أجزاء من البلاد حالة تأهّب تحسّباً لسوء الأحوال الجوية.



وأفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية بأنّ الأمطار الغزيرة تسبّبت في انهيارات أرضية مميتة في قرية ملحقة ببلدة هوايهو الواقعة على بعد حوالي 1500 كيلومتر جنوب غرب بكين.



وانهارت أربعة منازل في وقت مبكر الأحد بينما قُتل خمسة أشخاص، وفقاً للقناة التي أوضحت أنّ عمليات بحث جارية لمحاولة العثور على ثلاثة مفقودين.



وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة ظروفاً مناخية قاسية وحرارة غير عادية محلّياً، تفاقمت بسبب تغيّر المناخ وفقاً للعلماء.







