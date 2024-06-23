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قتلى وجرحى في هجوم صاروخي على روسيا

آثار قصف على بيلغورود
23 يونيو 2024 16:36

أسفرت هجمات على روسيا، اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقا لما ذكره مصدران محليان.
فقد أدى هجوم صاروخي إلى مقتل شخصين وإصابة 22 بجروح، في مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.
وقال مسؤول محلي، عبر تطبيق تلغرام "وفق معلومات أولية، أدى الهجوم على سيباستوبول إلى مقتل مدنيين، أحدهما طفل يبلغ من العمر عامين" وإصابة 22 آخرين بجروح.
في وقت سابق اليوم، أكد المسؤول أنّ الدفاعات الجوية صدّت "هجوماً صاروخياً" ودمّرت "خمسة أهداف جوية".
غير أنّه أضاف أنّ "حطام الصواريخ، التي تمّ إسقاطها، سقط على المناطق الساحلية".
من جهة أخرى، أسفرت هجمات بطائرات من دون طيار عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح في بلدة واقعة في منطقة بيلغورود الروسية القريبة جداً من الحدود الأوكرانية، حسبما أفاد به فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المقاطعة اليوم الأحد.
وقال غلادكوف، عبر تلغرام، إنّ "مدنياً قُتل" في "غرايفورون"، مضيفاً أنّ إحدى المسيّرات انفجرت في موقف للسيارات.
وأضاف أنّ مسيّرات أخرى في وسط المدينة، أسفرت عن إصابة رجلين نُقلا إلى المستشفى وامرأة كانت موجودة على شرفة إحدى الشقق.

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المصدر: رويترز
سيفاستوبول
بيلغورود
بيلجورود
هجوم صاروخي
شبه جزيرة القرم
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