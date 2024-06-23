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برلماني روسي بارز يدلي بتصريح بشأن استخدام أسلحة نووية

صواريخ روسية متطورة
23 يونيو 2024 17:02

قال أندريه كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي إن روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، قد تقلص الوقت المنصوص عليه في السياسة الرسمية لاتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية إذا ارتأت تزايدا في التهديدات التي تحيق بها.
وأشعلت الأزمة في أوكرانيا أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962 فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، إن موسكو قد تغير عقيدتها النووية، التي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الأسلحة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، عن كارتابولوف، العضو البارز في الدوما الروسي (مجلس النواب)، أنه إذا تزايدت التهديدات فهذا يعني أنه يمكن تغيير الوقت اللازم لاتخاذ قرار باستخدام هذه الأسلحة.
وأضاف كارتابولوف "إذا رأينا أن التحديات والتهديدات تتزايد، فهذا يعني أنه يمكننا تصحيح شيء ما (في العقيدة الدفاعية) فيما يتعلق بالتوقيت المناسب لاستخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها".
وأضاف النائب البرلماني، الذي كان في السابق قائدا للقوات الروسية في سوريا وهو الآن عضو في البرلمان عن حزب روسيا المتحدة الحاكم، أن من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات بعينها في العقيدة النووية.
وتحدد المبادئ النووية الروسية لعام 2020 الظروف التي قد يدرس فيها رئيس البلاد استخدام سلاح نووي، وذلك بشكل عام في حال وقوع هجوم بسلاح نووي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل، أو بأسلحة تقليدية "عندما يكون وجود الدولة ذاته معرضا للتهديد".
ويقول اتحاد العلماء الأميركيين إن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين في العالم وتملكان نحو 88 بالمئة من الأسلحة النووية الموجودة على سطح الكرة الأرضية.
ويحدث البلدان ترسانتيهما النووية باستمرار.

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