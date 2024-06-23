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بوتين: روسيا تعتمد على نفسها لإنتاج أسلحتها العسكرية

بوتين يحضر احتفالا عسكريا
23 يونيو 2024 17:26

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا يمكنها الاعتماد إلا على عتادها العسكري الذي تنتجه بنفسها.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي المعاهد العسكرية الروسية "في هذه الظروف، يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط، لا أحد سيأتي ويعطينا أي شيء بيد ممدودة، كل شيء يجب أن نفعله بأنفسنا. وقد نجحنا في ذلك"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
ونشر الصحفي الروسي بافيل زاروبين، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، لقطات للرئيس بوتين، وهو يتحدث مع خريجي المعاهد العسكرية. وتطرق الحديث إلى أهمية الاقتصاد المستقر بالنسبة لوزارة الدفاع.
وأكد بوتين أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة وكثافة التدريب للقوات الروسية.
وقال بوتين "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".
وأشار بوتين إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي في البلاد ودور ذلك في الحفاظ على قدرات روسيا العسكرية وتعزيزها، ودور الصناعات والإنتاج العسكري في رفد الاقتصاد.

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المصدر: د ب أ
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