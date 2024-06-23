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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على شبه جزيرة القرم

انفجار جراء هجوم على شبه جزيرة القرم (أرشيفية)
23 يونيو 2024 17:45

قال مسئولون روس إن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في القصف الذي استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم الأحد، ارتفع إلى ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.
وقالت وزارة الصحة الروسية، في حصيلة محدثة، إن 124 شخصا، بينهم 27 طفلًا، أصيبوا في الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت أربعة من الصواريخ بينما انفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو.
كانت حصيلة سابقة، أوردها مسؤول محلي في وقت سابق اليوم، أفادت بمقتل شخصين وإصابة نحو 100 آخرين في الهجوم.
وأضافت وزارة الدفاع أن الهجوم نفذ بصواريخ مزودة برؤوس حربية عنقودية.

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المصدر: وكالات
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