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مقتل عناصر من داعش بينهم عضو نافذ في الساحل الأفريقي

وحدات من الجيش النيجري
23 يونيو 2024 18:25

أفاد الجيش النيجري، اليوم الأحد، بأنه قتل عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بينهم "عضو نافذ" واعتقل العشرات خلال عمليتين عسكريتين في منطقة تيلابيري (غرب البلاد).
وأعلن الجيش، في بيان عبر الإنترنت "تحييد" شخص يدعى "عبدالله سليمان ادوال"، لافتا إلى أنه "عضو نافذ في تنظيم داعش" المتطرف في غرب البلاد.
وأضاف أن الأخير قتل "خلال عملية" عسكرية "ليل 21-22 يونيو" الجاري في المنطقة المذكورة، قرب بلدة "ميهانا" الواقعة في منطقة "تيرا".
وتقع "تيلابيري" عند تقاطع الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتحولت معقلا للمتطرفين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.
كذلك، أورد الجيش أنه قتل الخميس تسعة "إرهابيين" واعتقل 31 آخرين خلال عملية ضد متطرفين في جنوب شرق "تيرا".
وجاء في بيانه "يوم الخميس 20 يونيو، واجهت بعثة مراقبة في قطاع نابوليه إطلاق نار كثيفا من إرهابيين متحصنين (...) تم تحييد تسعة مهاجمين واعتقل 31 آخرون بينهم جريح".
وأكد الجيش "تدمير وسائل انتقال" المتشددين و"مصادرة وسائل اتصالهم"، نافيا وقوع أي خسائر في صفوف الجنود.
وغالبا ما تشهد منطقة "تيرا" معارك بين الجنود النيجريين والإرهابيين.
وفي أكتوبر 2023، قتل ستة جنود و31 إرهابيا في هذه المنطقة.

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المصدر: آ ف ب
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إرهاب
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منطقة الساحل الأفريقي
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