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روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

مقاتلات روسية خلال عملية عسكرية (أرشيفية)
23 يونيو 2024 19:13

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، خسائر بشرية وفي العتاد قالت إنها ألحقتها بالجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "قوات مجموعة الغرب قامت بتحسين تموضعها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية، وحيّدت نحو 500 عسكري أوكراني"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأكد البيان أن "قوات مجموعة الجنوب، التابعة للجيش الروسي، قامت بتحسين تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية، وحيّدت نحو 570 عسكريا أوكرانيا".
وأوضح البيان أن قوات مجموعة المركزحسنت تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيّدت نحو 430 عسكريا أوكرانيا.
كما جاء في بيان الوزارة "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 75 طائرة مسيرة أوكرانية، و33 صاروخاً من طراز هيمارس وفامبير وأولخا".
وأكدت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن وزارة الدفاع "دمر الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية، منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز آيريس-تي ورادارين لرصد وتتبع الأهداف الجوية، كما استهدف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 118 منطقة".

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المصدر: وكالات
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