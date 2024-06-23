قتلى خلال عمليات إطلاق نار في داغستان الروسية

قتل عدة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، عندما نفّذ مسلحون إطلاق نار في جمهورية داغستان في روسيا، اليوم الأحد، وفقا لتقارير صحفية أولية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الداخلية في جمهورية داغستان قولها، إن مسلحين فتحوا النار على كنيس في مدينة "دربينت" التي تقطنها جالية يهودية.

وأفادت التقارير بمقتل شرطي إثر إطلاق النار على الكنيس، وأصيب ستة أشخاص في الهجوم. وأضافت تقارير صحفية أن اثنين من المهاجمين قتلا.

كما وقع تبادل لإطلاق النار في الكنيسة الأرثوذكسية في البلدة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأكدت وكالة الإعلام الروسية "مقتل قس وحارس كنيسة في الهجمات".

ووقع تبادل آخر لإطلاق النار في مركز للشرطة في مدينة "محج قلعة" على بعد نحو 125 كيلومترا إلى الشمال على ساحل بحر قزوين في داغستان.

ويجري التحقيق في ملابسات الهجوم.