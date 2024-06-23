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حصيلة جديدة للهجمات في داغستان

المهاجمون يطلقون النار في داغستان
23 يونيو 2024 22:13

ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن وزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية، أن ستة من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب 12، اليوم الأحد، في سلسلة هجمات على كنيس وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة في المنطقة الواقعة في جنوب روسيا.
كما قتلت قوات الأمن، أربعة "مهاجمين"، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وقالت وزارة الداخلية في داغستان لوكالات الأنباء الروسية إن "قوات الأمن قامت بتصفية أربعة مهاجمين في محج قلعة"، في إشارة إلى عاصمة هذه الجمهورية حيث وقع قسم من الهجمات التي وصفتها السلطات الروسية، في وقت سابق، بأنها "إرهابية".
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص في الهجمات.
ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها أيضا إن النار أُضرمت في الكنيس والكنيسة.
واندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية عند مركز للشرطة في مدينة "محج قلعة".
وفتحت السلطات الروسية تحقيقا لمعرفة ملابسات ودوافع الهجمات.

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المصدر: وكالات
داغستان
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هجمات
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