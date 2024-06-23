الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات المخطوفين بهجوم في نيجيريا

آثار هجوم على قرية في نيجيريا
23 يونيو 2024 23:04

قال سكان والشرطة، اليوم الأحد، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا فيما خُطف 100 آخرون مساء أمس عندما هاجم مسلحون تجمعا ريفيا في ولاية "كاتسينا" بشمال غرب نيجيريا، في أحدث هجوم على السكان في المنطقة.
وكثيرا ما تشن العصابات المسلحة هجمات على المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا، وتخطف سكانا وطلابا وسائقي سيارات من أجل الحصول على فدية.
وقال سكان إن مسلحين دخلوا قرية "مايدابينو" في منطقة "دانموسا" بولاية "كاتسينا" على متن دراجات نارية وبدأوا في إطلاق النار في أنحاء متفرقة، مما أجبر السكان على الفرار.
وقال حسن عليو، عبر الهاتف، إن الهجوم فاجأ السكان، وأكد فقدان العشرات من النساء والأطفال.
وأضاف "قتلوا سبعة أشخاص بينهم طفلان قتلا حرقا... أمضوا أكثر من ست ساعات في تدمير ممتلكاتنا".
وقال أوالو إسماعيل، وهو ساكن آخر، إن المسلحين أغلقوا في البداية جميع الطرق المؤدية إلى "مايدابينو" قبل الهجوم.
وأضاف "لقد أحرقوا محالنا التجارية ومركباتنا وأخذوا مواشينا. كما خطفوا زوجتي وأكثر من 100 امرأة وطفل".
وأكد أبو بكر عليو صادق المتحدث باسم شرطة ولاية "كاتسينا" وقوع الهجوم ومقتل سبعة أشخاص لكنه لم يذكر ما إذا كان هناك أي شخص في عداد المفقودين. وقال إن الشرطة تحقق في الأمر.
وقال محمد ساني، الذي خُطفت شقيقته "باقي الرجال الذين لم يفروا يعيشون في خوف... وينتظرون سماع أخبار عن أحبائهم المخطوفين".

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى بهجوم على مدينة خاركيف
الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح حاول مهاجمة المارة
المصدر: وكالات
نيجيريا
هجوم
قرية
خطف
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 23:57
الشمس تسطع بشدة في سماء الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تحذّر من موجة حر تضرب البلاد
اليوم 23:48
إسبانيول يصعد إلى «الليجا»
الرياضة
إسبانيول يصعد إلى «الليجا»
اليوم 23:41
إيقاف داكو مباراتين لسوء السلوك
الرياضة
إيقاف داكو مباراتين لسوء السلوك
اليوم 23:37
آثار هجوم على قرية في نيجيريا
الأخبار العالمية
قتلى وعشرات المخطوفين بهجوم في نيجيريا
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©