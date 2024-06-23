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العراق: مقتل 7 إرهابيين بضربتين جويتين

عناصر من الجيش العراقي (أرشيفية)
24 يونيو 2024 01:06

هدى جاسم (بغداد) 

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن سبعة مسلحين وصفتهم بـ«الإرهابيين»، أحدهم «قيادي خطير»، قد قتلوا في غارتين جويتين عراقيتين نُفذتا «على أوكار لهم بمحافظة صلاح الدين» شمال بغداد.
 وذكرت قيادة العمليات العراقية، في بيان لها، أن «عملية الاستهداف نُفذت بالتنسيق بين الاستخبارات العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب، واستندت إلى معلومات دقيقة وجهد استخباري مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة». وأضافت أن الغارة طالت هدفاً في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين، وأن الاستهداف كان بضربتين جويتين بواسطة طائرات «إف - 16» العراقية «أسفرتا عن قتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية التي يقدر عدد أفرادها، بحسب المعلومات الأولية بسبعة إرهابيين، بينهم قيادي خطير».

العراق
الجيش العراقي
الإرهاب
صلاح الدين
بغداد
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