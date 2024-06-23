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مباحثات حول هيكلة البعثة الأممية في الصومال

أرشيفية
24 يونيو 2024 01:06

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت «بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال» (أنسوم)، أمس، أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سيعقد، اليوم الاثنين، جلسةً حول الوضع في الصومال. وأشارت البعثة، عبر حسابها على منصة «إكس»، إلى أن القائم بأعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة جيمس سوان سيكون ضمن المتحدثين. وفي سياق متصل، فقد أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (حكومية)، أمس، بأن الصومال والأمم المتحدة بدءا حواراً يهدف إلى إعادة هيكلة «أنسوم». وجاء ذلك في اجتماع جري بين لجنة صومالية وأخرى أممية، بغية تحديد جدول زمني حول مهام البعثة الأممية. وستتولى الحكومة الصومالية بعض مهام بعثة الأمم المتحدة، في حين سيستمر مكتب البعثة في الاطلاع بمهام أخرى على غرار باقي مكاتب الأمم المتحدة في معظم دول العالم، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية.

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