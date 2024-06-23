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إصابة سفينة وإخلاء أخرى بسبب هجمات قبالة سواحل اليمن

سفينة الشحن «روبيمار» وهي تغرق قبالة سواحل اليمن عقب هجوم حوثي في فبراير الماضي (أرشيفية)
24 يونيو 2024 01:07

شعبان بلال (القاهرة) 

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واشنطن تتعهد بحماية الملاحة في البحر الأحمر

تعرضت سفينة تجارية لأضرار نتيجة استهدافها بمسيّرة صباح الأحد قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر، وأُصيب طاقمها بجروح طفيفة، بحسب ما أعلنت وكالتا أمن بحري وقوة بحرية مشتركة. وأفادت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية في بيان: «أبلغ ربان سفينة تجارية عن تعرضها لضربة بوساطة نظام جوي من دون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة. وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم». ووقع الهجوم على بعد 65 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، بحسب الوكالة التي تديرها البحرية البريطانية.
 وبدورها، أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، أن السفينة هي «ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبيريا». وهذا ثاني هجوم تتعرض له هذه السفينة خلال رحلتها الحالية، إذ «استُهدفت بعدد من الصواريخ» قبل أيام عندما كانت تُبحر في خليج عدن، وفق «مركز المعلومات البحرية المشتركة» التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضمّ الولايات المتحدة ودولاً أوروبية. وقال المركز: «أثناء عبورها في البحر الأحمر، أبلغت السفينة أنها أُصيبت في جهة السلّم» الخارجيّ كما أُصيب «عدد من أفراد الطاقم بإصابات لا تهدد حياتهم ولا تتطلب عناية طبية فورية»، مضيفاً أن السفينة «تكمل رحلتها إلى الميناء التالي».
وفي حادث منفصل، أمس، أفادت وكالة «أمبري» عن تلقيها نداءَ استغاثة من سفينة تجارية قبالة السواحل الجنوبية لليمن «تعرضت لفيضانٍ لا يمكن احتواؤه»، من دون تحديد السبب. وأشارت إلى أن ذلك أجبر «الربان والطاقم على ترك السفينة. وقد تمّ إنقاذهم بوساطة سفينة مساعدة»، مضيفةً أن «السفينة المهجورة لا تزال تنجرف».
 ويأتي هذان الحادثان في سياق من الهجمات المتكررة التي ينفّذها الحوثيون على سفن تجارية قبالة سواحل اليمن. وقد شنوا منذ نوفمبر عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية. ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين الحين والآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.
وفي السياق ذاته، فقد اعتبر خبراء سياسيون وعسكريون أن الهجمات الحوثية، والتي أدت آخرها إلى احتراق أو غرق ثلاثة سفن، تمثل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة العالمية. وشدد الخبراء على أن لهذه الهجماتِ تداعياتٌ شديدةُ الخطورة على الاقتصاد العالمي.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، إن هجمات الحوثي تسبب خسائر كبيرة للسفن التجارية للعديد من الدول ما يشكل تهديداً للملاحة العالمية. وذكر اللواء سمير فرج لـ«الاتحاد» أن هجمات الحوثيين تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى ظهور القوارب السريعة المفخخة التي يستهدف بها الحوثيون هذه السفن في البحر الأحمر، رغم الضربات التي توجهها القوات الدولية ضد محطات الرادارات التابعة لهم. 
وتقدر قيمة البضائع بمختلف أنواعها المارة عبر مضيق باب المندب بحوالي 700 مليار دولار سنوياً، كما يجتازه سنوياً أكثر من 25 ألف سفينة، بما يعادل حوالي 10% من التجارة العالمية. 
وفي السياق ذاته، رأى الباحث في الشؤون السياسية الدولية محمد حميدة، أن الهجمات التي تنفذها جماعة «الحوثي» في البحر الأحمر أدت إلى أضرار اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أمن حركة الملاحة البحرية. 
وأضاف حميدة لـ«الاتحاد» أن استمرار الهجمات يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، ويترتب عليها اضطراب في حركة الملاحة لفترات طويلة. وأشار حميدة إلى خطورة استمرار العمليات في البحر الأحمر. وشدد حميدة على ضرورة دفع المجتمع الدولي لإيقاف هجمات جماعة «الحوثي» ووقف عملياتها التي تهدد الاستقرار في المنطقة. 
وتبحر سفن الشحن المقبلة من أوروبا باتجاه الشرق الأقصى عبر البحر الأحمر مروراً بقناة السويس، تجنباً لإهدار الوقت وزيادة تكاليف الإبحار حول أفريقيا، حال استخدمت طريق «رأس الرجاء الصالح».
من جانبه، أكد الخبير العسكري العميد عبدالله آل شايع، أن الحوثيين وما يقومون به من هجمات تستهدف السفن المارة عبر خطوط الملاحة في البحر الأحمر لها آثار أمنية تطال أيضاً سلاسة عبور السفن الناقلة للطاقة. وقال العميد آل شايع لـ«الاتحاد»، إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تردعا الحوثي رغم الضربات التي قامتا بتوجيهها إلى مراكزه الحساسة في اليمن، مؤكداً أن الحوثيين يريدون توسيع الصراع وتعظيم آثاره، لاسيما على الأمن البحري.

اليمن
الحوثيين
البحر الأحمر
الأمن البحري
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