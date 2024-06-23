الأمم المتحدة: إسرائيل استهدفت 69 % من مدارس إيواء النازحين

غزة (الاتحاد)

قالت الأمم المتحدة، إن الجيش الإسرائيلي قصف 69 % من المدارس التي تؤوي نازحين داخل قطاع غزة، ما أدى إلى تعرضها لأضرار مباشرة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في بيان أمس، إن «69 بالمئة من المباني المدرسية التي كانت الأسر النازحة تبحث عن مأوى فيها، قد تعرضت للقصف الإسرائيلي أو الأضرار بشكل مباشر».

وأضافت: «يجب أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة الآن».

وأمس الأول، قالت «الأونروا»: «في غزة يحتاج أكثر من 76 بالمئة من المدارس إلى إعادة البناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى، وفقاً لمجموعة التعليم العالمية».

و«مجموعة التعليم» هي آلية تنسيق مشتركة بين منظمات تعمل في مجال الاستجابة الإنسانية بقطاع التعليم في حالات النزوح الداخلي.

وأنشئت المجموعة عام 2007 عن طريق «اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات»، وتقودها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وشبكة «حماية الطفولة» على المستوى العالمي.

كما أكدت «الأونروا»، حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في غزة قطاع من الامتحانات.

وقالت إن «هناك أكثر من نصف مليون طفل في قطاع غزة حرموا أيضاً من التعليم على مدار 8 أشهر»، واصفة ذلك بـ«الأمر المروع والمحزن».