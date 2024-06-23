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70 شاحنة مساعدات تدخل إلى شمال غزة

شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة (أرشيفية)
24 يونيو 2024 01:06

عمّان (الاتحاد)

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عبرت قافلة مساعدات إنسانية أردنية جديدة، أمس، إلى شمال غزة.
وأرسلت القافلة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وحملت القافلة، المكونة من 70 شاحنة، طروداً غذائية ومستهلكات ومستلزمات طبية وأدوية، ليتم توزيعها على أهالي القطاع، وتحديداً ضمن مناطق الشمال.
وقال مسؤول أردني: «إن المعاناة التي يمر بها أهالي غزة قد تتحول إلى كارثة إنسانية، حيث إن التقارير كافة الواردة تشير إلى الاقتراب من المجاعة في قطاع غزة»، مشيراً إلى استمرار الجهود الأردنية في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع لتخفيف وإيقاف الوضع المأساوي هناك.
وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى يوم أمس، بلغ 2110 شاحنات و53 طائرة عبر العريش.
وفي السياق، نفذت القوات المسلحة الأردنية إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة وفق ما نقلته وكالة «بترا».

قافلة مساعدات
برنامج الغذاء العالمي
فلسطين
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غزة
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