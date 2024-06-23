الولايات المتحدة تحذّر من موجة حر تضرب البلاد

حذرت السلطات الأميركية أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة من ارتفاع درجات الحرارة إذ تستعد المدن الواقعة على الساحل الشرقي لدرجات حرارة قياسية مع اتجاه موجة الحر المسببة لظروف جوية خطيرة نحو الساحل الغربي.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بالتيمور وفيلادلفيا إلى مستويات قياسية تقترب من 38 درجة مئوية اليوم الأحد، في حين ترتفع درجات الحرارة إلى ‭‭32‬‬ درجة في ولايات مثل آيداهو ومونتانا ووايومنج، وهو ما يزيد بنحو 15 درجة على المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن موجة الحر الشديد ستنتقل إلى ولايتي نبراسكا وكانساس غدا الاثنين.

ويحذر مسؤولون من الظروف الجوية الخطيرة في منطقة فيلادلفيا، حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى ارتفاع مؤشرات الحرارة إلى ما فوق 41 درجة مئوية مما يزيد الشعور بالحرارة فوق المستوى الفعلي.

وقال مارك تشينارد، خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية "يعني هذا على الأرجح أننا سنشهد فترات من الحرارة الشديدة في جزء كبير من البلاد حتى يوليو".

وأظهرت أبحاث أن تغير المناخ يقود موجات حر خطيرة في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع وأنها ستستمر على مدار عقود قادمة.

ويشتبه في أن الحرارة المرتفعة هي سبب وفاة مئات في أنحاء آسيا وأوروبا مع انتشار الموجة إلى كثير من المدن في أربع قارات.