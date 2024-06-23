الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تحذّر من موجة حر تضرب البلاد

الشمس تسطع بشدة في سماء الولايات المتحدة
23 يونيو 2024 23:48

حذرت السلطات الأميركية أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة من ارتفاع درجات الحرارة إذ تستعد المدن الواقعة على الساحل الشرقي لدرجات حرارة قياسية مع اتجاه موجة الحر المسببة لظروف جوية خطيرة نحو الساحل الغربي.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بالتيمور وفيلادلفيا إلى مستويات قياسية تقترب من 38 درجة مئوية اليوم الأحد، في حين ترتفع درجات الحرارة إلى ‭‭32‬‬ درجة في ولايات مثل آيداهو ومونتانا ووايومنج، وهو ما يزيد بنحو 15 درجة على المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن موجة الحر الشديد ستنتقل إلى ولايتي نبراسكا وكانساس غدا الاثنين.
ويحذر مسؤولون من الظروف الجوية الخطيرة في منطقة فيلادلفيا، حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى ارتفاع مؤشرات الحرارة إلى ما فوق 41 درجة مئوية مما يزيد الشعور بالحرارة فوق المستوى الفعلي.
وقال مارك تشينارد، خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية "يعني هذا على الأرجح أننا سنشهد فترات من الحرارة الشديدة في جزء كبير من البلاد حتى يوليو".
وأظهرت أبحاث أن تغير المناخ يقود موجات حر خطيرة في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع وأنها ستستمر على مدار عقود قادمة.
ويشتبه في أن الحرارة المرتفعة هي سبب وفاة مئات في أنحاء آسيا وأوروبا مع انتشار الموجة إلى كثير من المدن في أربع قارات.

أخبار ذات صلة
عدو جديد يهدد حياة مهاجرين ساعين للوصول إلى أميركا
ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم
المصدر: وكالات
موجة حر
درجات الحرارة
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 23:57
الشمس تسطع بشدة في سماء الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تحذّر من موجة حر تضرب البلاد
اليوم 23:48
إسبانيول يصعد إلى «الليجا»
الرياضة
إسبانيول يصعد إلى «الليجا»
اليوم 23:41
إيقاف داكو مباراتين لسوء السلوك
الرياضة
إيقاف داكو مباراتين لسوء السلوك
اليوم 23:37
آثار هجوم على قرية في نيجيريا
الأخبار العالمية
قتلى وعشرات المخطوفين بهجوم في نيجيريا
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©