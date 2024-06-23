توقف 50 % من مركبات الدفاع المدني في رفح عن العمل

غزة (الاتحاد)

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، توقف 50 % من مركباته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، نتيجة نقص الوقود والاستهداف الإسرائيلي لورش الصيانة.

وقال الجهاز في بيان: «يحاصر الاحتلال الإسرائيلي أجهزة التدخل الإنساني، ما تسبب في توقف 50 بالمئة من المركبات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بسبب نقص الوقود، وتعطل جزء كبير منها لعدم توفر قطع الغيار واستهداف ورش الصيانة». وأوضح أن ذلك «أثر بشكل مباشر على تدخلاتنا والاستجابة العاجلة، وتسببت هذه الأعطال في نقل المصابين والضحايا بمركبات الإطفاء في محافظتي رفح والوسطى».

وتابع: «نعاني شح الإمكانات في ظل الحرب التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني».

وحمّل الجهاز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والأمم المتحدة المسؤولية عن عدم إمداده بالوقود اللازم لاستكمال مهامه.

وأوضح أن ذلك «يخالف القوانين الدولية التي تلزم هيئات الأمم المتحدة بالتعامل مع أجهزة التدخل الإنساني لحماية الأرواح والممتلكات، وإنقاذ الأرواح وحماية الحق في الحياة».

وطالب الدفاع المدني بغزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بضرورة العمل على إلزام وكالة أونروا بتوفير كميات الوقود لتشغيل مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والتدخل السريع، وتدويل حصار الدفاع المدني في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة».

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.