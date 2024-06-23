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الإمارات تواصل توزيع مياه الشرب على النازحين في خان يونس

جانب من فعالية تكريم الأطباء (من المصدر)
24 يونيو 2024 01:07

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وواصل متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» توزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية النازحة في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في خطوة إنسانية ضمن الحملة الإغاثية الكبرى التي تهدف إلى التخفيف من معاناة العائلات بالقطاع، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها منذ شهور عدة.
وتمثل هذه الحملة جزءاً من الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، حيث تُقدم عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة المياه الصالحة للشرب، بالتعاون مع مصلحة مياه وبلديات الساحل، حيث تسهم في الحد من أزمة المياه التي يعانيها الآلاف نتيجة انعدام وتدمير خطوط المياه، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في مراكز الإيواء.
وفي سياق متصل، قام متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» بتكريم أطباء في خيمة طبية بمحافظة الوسطى، وقدموا لهم بعض الاحتياجات، بالإضافة إلى تنفيذ فقرة ترفيهية للمرضى والزوار من النساء والأطفال. وتهدف عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم الدعم والمساعدة لأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، وذلك من خلال توزيع المواد الأساسية والضرورية، مثل المياه والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية، مما يعكس التزام الإمارات بدعم القضايا الإنسانية، وتقديم العون للمحتاجين في مختلف محافظات قطاع غزة.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق، 33000 طن من الإمدادات العاجلة نقلت عبر 395 رحلة جوية و1243 شاحنة، وثلاث سفن رست في ميناء العريش قبل نقل حمولتها إلى قطاع غزة. 
وحملت السفينة الأولى 4016 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية، فيما حملت السفينة الإغاثية الثانية 4544 طناً من المساعدات، بينما تضمنت السفينة الثالثة 4630 طناً من المواد الإغاثية.
كما استطاعت دولة الإمارات، بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي، إيصال نحو 300 طن من المساعدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ القطاع عن طريق البحر وتسليمها إلى شمال القطاع.
وأنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص من سكان القطاع.
وتنتج 5 مخابز أوتوماتيكية افتتحتها دولة الإمارات نحو 15000 رغيف خبز في كل ساعة، ويستفيد منها 72 ألف شخص، كما توفر مادة الطحين لـ 8 مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية من الخبز لـ 17140 شخصاً. وأعلنت دولة الإمارات تخصيص 15 مليون دولار دعماً لصندوق «أمالثيا» الذي أعلنت عنه قبرص؛ بهدف دعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة، ورفع مستوى تدفق المساعدات الإنسانية، وتوفير طرق وأدوات تمويل مرنة لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السكان في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.

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جانب من فعالية تكريم الأطباء (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل توزيع مياه الشرب على النازحين في خان يونس
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