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الجيش الإسرائيلي يعترف بتنكيل جنوده بجريح فلسطيني في جنين

الجيش الإسرائيلي يعترف بتنكيل جنوده بجريح فلسطيني في جنين
24 يونيو 2024 01:07

جنين (وكالات)

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اعترف الجيش الإسرائيلي أمس، بأن جنوده قيدوا جريحاً فلسطينياً على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتظهر مقاطع فيديو توثق الحادثة التي وقعت أمس الأول، وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا من سكان جنين ممدداً ومقيداً على غطاء مركبة عسكرية كانت تمر في أحد شوارع المدينة. 
وأكد مصدر طبي في مستشفى «ابن سينا» التخصصي في المدينة أن الشاب من مخيم جنين، وكان عند وقوع الحادث في حي «الجابريات» في منطقة «وادي برقين». وبحسب المصدر الطبي فإن حالته مستقرة. وقال الجيش، إن «الفلسطيني أصيب خلال عملية نفذها الجنود لاعتقال مشتبه بهم مطلوبين». 
وبحسب بيان الجيش، فإن أحد المشتبه بهم أصيب خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين، قبل أن يتم اعتقاله.

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