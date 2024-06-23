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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مقر لـ«الأونروا» غربي غزة

طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
24 يونيو 2024 01:07

غزة (الاتحاد)

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قتل 8 فلسطينيين وجرح آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مقر كلية التدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» غربي مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها انتشلت 8 قتلى وعدد من الجرحى كانوا في مقر «الأونروا» غرب مدينة غزة، بعد استهدافهم من قبل طائرات إسرائيلية.
وذكر شهود عيان أن القصف تسبب بأضرار واسعة في مقر الكلية إضافة لتدمير سورها الخارجي وغرف الأمن بشكل كامل.
وقالت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في «الأونروا» إن الوكالة تدرس تفاصيل الهجوم. وأضافت: «منذ بداية الحرب، سجلنا أن ما يقرب من 190 من مبانينا قد أصيبت، وهذه هي الغالبية العظمى من مبانينا في غزة»، مشيرةً إلى أن 193 من أعضاء فريق «الأونروا» سقطوا في الصراع. كما قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومدنيين في مناطق متفرقة من القطاع، فيما دمرت القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح مئات المنازل ووسعت توغلها من عدة مناطق باتجاه شمالي المدينة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت بشكل محدود في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح ومن منطقة «المواصي» باتجاه شمالي المدينة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، كثفت الطائرات الإسرائيلية من غاراتها الجوية على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل نحو 60 فلسطينيا وإصابة 121، حسب مصادر طبية فلسطينية.
وقالت السلطات في بيان صحفي، إن «حصيلة العدوان على قطاع غزة ترتفع الى 37598 ضحية و86032 جريحاً منذ السابع من اكتوبر الماضي». 
وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الاسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إليهم. وأدت الحرب إلى تدمير معظم البنى التحتية في غزة وإلى نقص كبير في الغذاء والوقود وسلع أساسية أخرى.
 وفي بيت لاهيا بشمال القطاع، قال مسؤولو الصحة في مستشفى كمال عدوان إن طفلاً توفي بسبب سوء التغذية، ليرتفع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية أو الجفاف منذ السابع من أكتوبر إلى 30 على الأقل، وهو رقم يقول مسؤولو الصحة إنه أقل من الأعداد الحقيقية.
وفي سياق آخر، توجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن أمس، لإجراء محادثات حول الحرب في غزة وتصاعد التوتر مع لبنان.
وقال وزير الدفاع، إنه «سيبحث التطورات في غزة ولبنان»، متعهداً «نحن مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوبا في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى». وأكد غالانت، بحسب بيان صادر عن مكتبه «روابطنا مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى، اجتماعاتنا مع المسؤولين الأمريكيين حاسمة بالنسبة لهذه الحرب».
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال «إبادة جماعية»، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.

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