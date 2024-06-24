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حصيلة جديدة للهجمات في داغستان

حصيلة جديدة للهجمات في داغستان
24 يونيو 2024 07:44

 أعلنت السلطات الأمنية الروسية عن مقتل نحو 9 أشخاص بينهم 7 رجال شرطة وإصابة أكثر من 25 آخرين جراء هجوم على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز شرطة في مدينتي ديربينت ومحج قلعة في داغستان وسط البلاد.
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان لها إن كاهناً من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة كانوا ضحايا هجوم شنه مجهولون على كنيستين أرثوذكسيتين إضافة إلى كنيس يهودي ومركز شرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان.
وأضاف البيان أنه تم فرض حالة مكافحة الإرهاب في داغستان ويجري البحث عن مطلقي النار وتحييدهم في محج قلعة وديربنت.

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المصدر: وام
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