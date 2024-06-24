موجة حارة تشهدها اليونان

قالت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين إنها عثرت على جثة سائح يبلغ من العمر 67 عاما في جزيرة كريت بالبلاد، ليصبح السائح السادس الذي يلقى حتفه في يونيو خلال فترة من الطقس الحار غير المعتاد.

وشهد البلد المطل على البحر المتوسط موجة حر غير عادية هذا الشهر.

وكافح مئات من أفراد الإطفاء السبت من أجل السيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية على جزيرتين يونانيتين وفي مناطق أخرى من البلاد، فيما حذرت السلطات من أن مناطق كثيرة تواجه خطرا كبيرا لاندلاع حرائق جديدة بها.

وحرائق الغابات شائعة في اليونان لكنها أصبحت أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف خلال فصل الصيف وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد ظروفا جوية "حارة وجافة ورياحاً" في هذا الوقت المبكر جدا من فصل الصيف.