قتلى وجرحى في قصف على أوكرانيا

أسفرت ضربات جوية على بلدات وقرى عدة في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفقا لما ذكره مسؤول محلي.

وأدى قصف استهدف بلدة "بوكروفسك" في شرق أوكرانيا إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح، وفق ما أفاد مسؤول محلي في منطقة دونيتسك.

وقال المسؤول، على وسائل التواصل الاجتماعي "قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 34. هذه هي النتائج الأولية للضربة على بوكروفسك. ومن بين الجرحى طفلان يبلغان من العمر 12 و13 عاما. هما في حالة ما بين متوسطة وخطيرة".

وأضاف المصدر ذاته أن صاروخين من طراز "إسكندر-إم" أطلقا على "بوكروفسك" ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل.

وأوضح "هذه من أكبر الهجمات مؤخرا. ما زال يتعيّن تحديد تداعياتها النهائية".

وذكر المسؤول المحلي، في سياق منفصل، أن رجلا، يبلغ من العمر 62 عاما، قُتل في ضربة على بلدة "كوراخوف" جنوبا.

وأفاد أيضا بأن مدنيا، يبلغ من العمر 63 عاما، قتل في بلدة "توريتسك".

في الأثناء، ضرب صاروخ كروز مستودعا في مدينة أوديسا (جنوب)، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح وأدى إلى اندلاع النيران، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الاثنين.

وأقرّت كييف بأن القوات الروسية حققت تقدّما باتّجاه منطقة إمدادات مهمة في دونيتسك حيث تواجه القوات الأوكرانية صعوبة في المحافظة على مواقعها نظرا لتفوق الجانب الروسي عسكريا.