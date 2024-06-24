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روسيا تعلن تحديث عقيدتها النووية

صواريخ روسية متطورة
24 يونيو 2024 17:40

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، نقلا عن تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، شرعت في تحديث عقيدتها النووية.
وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي "الرئيس بوتين قال إن العمل جار لجعل العقيدة تتماشى مع الوقائع الحالية".
كان أندريه كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي قد قال، أمس الأحد، إن روسيا قد تقلص الوقت المحدد في السياسة الرسمية لاتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية إذا ارتأت تزايدا في التهديدات التي تواجهها.
وقال بوتين الشهر الماضي إن روسيا قد تغير عقيدتها النووية الرسمية التي تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام مثل هذه الأسلحة.
وأثارت الأزمة في أوكرانيا أكبر خطر لنشوب مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

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المصدر: رويترز
روسيا
العقيدة النووية
السلاح النووي
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