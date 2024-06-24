22 قتيلا جراء حريق مصنع في كوريا الجنوبية

لقي 22 شخصاً حتفهم جراء حريق هائل اندلع، اليوم الاثنين، في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، على ما ذكرت فرق الإطفاء، مشيرة إلى أن شخصاً لا يزال مفقوداً.

وقال كيم جين-يونغ المسؤول في فرق الإطفاء، لوسائل إعلام "هناك 20 أجنبيا من بين القتلى، بينهم 18 صينيا وواحد من لاوس وشخص مجهول الجنسية"، مضيفا أن التعرف على هوية الضحايا كان صعبا بسبب حروقهم.

وكان نحو مئة شخص يعملون داخل المصنع عندما سمعوا سلسلة من الانفجارات من الطابق الثاني حيث يتم التحقق من بطاريات الليثيوم وتوضيبها، بحسب المسؤول.

وبعد أن تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الهائل، دخلوا إلى المبنى المتفحم من أجل إخراج الجثث.

وأشار كيم جين-يونغ إلى أن "معظم الجثث محترقة بشدة والتعرف عليها سيستغرق بعض الوقت".

وأضاف أن فرق الإنقاذ تبحث عن شخص لا يزال مفقودا. كما تقوم "بعمليات تبريد لمنع امتداد الحريق إلى المصانع المجاورة".

وشوهدت العشرات من آليات الإطفاء أمام المبنى، فيما قامت فرق الإنقاذ بإخلاء الجثث على نقالات.

ويقدر عدد بطاريات الليثيوم التي كانت مخزنة في الطابق الثاني من المصنع بحوالى 35 ألفا فيما تضم مواقع أخرى منه كميات أخرى من البطاريات أيضا.

وتحترق بطاريات الليثيوم بسرعة ويصعب السيطرة على النيران الصادرة عنها بوسائل مكافحة الحرائق التقليدية.

وأكد كيم "كان من الصعب الدخول بسبب مخاوف من وقوع انفجارات أخرى".

وأوضح "بما أن المصنع ينتج بطاريات الليثيوم، اعتبرنا أن رش المياه لن يخمد الحريق. لذا، نستخدم الآن الرمل الجاف".

يقع المصنع في "هواسيونغ" جنوب العاصمة سول.