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زيلينسكي يعلن قصف عشرات المنشآت النفطية في روسيا

هجوم على منشأة نفطية في روسيا (أرشيفية)
24 يونيو 2024 19:01

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده قصفت أكثر من 30 منشأة نفط روسية تشمل مصافي ومحطات ومستودعات.
وأوضح زيلينسكي، في حديث لضباط عمليات خاصة تابعين لجهاز أمن الدولة شاركوا في تنفيذ الهجمات، أن الضربات أصابت "أكثر من 30 مصفاة ومحطة ومستودع نفط تتبع الدولة الروسية".
ولم يذكر الرئيس الأوكراني أي تفاصيل إضافية كما لم يحدد الإطار الزمني لوقوع الهجمات التي تحدث عنها.
وأضاف زيلينسكي "بالنسبة لطائرات إس.بي.يو المسيرة، فإن مسافة 1500 كيلومتر لم تعد مشكلة"، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم وقع في التاسع من مايو الماضي واستهدف مصفاة كبيرة للنفط في منطقة "باشكيريا" الروسية.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت النفط الروسية هذا العام في مسعى لعرقلة إمدادات النفط إلى الجيش‭‭ ‬‬الروسي وتقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو لتمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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المصدر: رويترز
منشأة نفطية
قصف
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