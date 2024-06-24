الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تردّ على عقوبات الاتحاد الأوروبي

حقل نفط في روسيا
24 يونيو 2024 19:51

ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على موجة جديدة من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بالقول إن أي تصرفات غربية غير ودية ستُقابل "بالرد اللازم".
ووصفت الوزارة العقوبات بأنها تخالف القانون الدولي. وقالت، في بيان، إنها وسعت "بشكل كبير" قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا بهدف سد بعض الثغرات في العقوبات السابقة وتوسيعها لتشمل صادرات روسيا من الغاز للمرة الأولى.
وكتبت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس"، أنّ "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات". 
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، عبر منصة "إكس"، إنّ "هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنّها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة". 
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمّن هذه العقوبات.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلّب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المُسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء. وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتمّ نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام أموال روسية لدعم أوكرانيا
زيلينسكي يعلن قصف عشرات المنشآت النفطية في روسيا
المصدر: وكالات
روسيا
عقوبات اقتصادية
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
الرياضة
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
اليوم 21:29
أفراد من الشرطة الماليزية
الأخبار العالمية
خلية مرتبطة بداعش خططت لمهاجمة الملك في ماليزيا
اليوم 21:23
الممرضة البريطانية لوسي ليتبي
الترفيه
ممرضة مدانة بقتل أطفال تحاكم في محاولة قتل طفل آخر
اليوم 20:57
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
الرياضة
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
اليوم 20:40
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
الرياضة
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©