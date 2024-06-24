خلية مرتبطة بداعش خططت لمهاجمة الملك في ماليزيا

أعلن سيف الدين ناسوتيون إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، اليوم الاثنين، بأن الشرطة اعتقلت ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لشن هجمات على الملك ورئيس الوزراء.

اعتقل المشتبه بهم نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء ماليزيا، وفق ما أفاد الوزير.

وأشار إلى أن تحقيقا أوليا للشرطة "خلص إلى أن هناك تهديدات ضد جلالة الملك ورئيس الوزراء وشخصيات بارزة وكبار القيادات في قوة الشرطة الماليزية".

يتحدر عناصر الخلية، وهم ستة رجال ومرأتان، من خلفيات متباينة إذ بينهم عاطلون عن العمل ومهنيون متعلمون، وفق الوزير.

في مارس الماضي، اقتحم مهاجم، كان يحمل ساطورا يشتبه بأنه على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مركزا للشرطة في ولاية جوهر وقتل عنصران.

وقتل المهاجم، الذي قالت الشرطة إنه على صلة بجماعة متطرفة، أحد الشرطيين بساطور قبل أن ينتزع مسدسا ويطلق النار على الآخر.

وأفاد المفتش العام للشرطة في مارس بأن ماليزيا ستعزز الإجراءات الأمنية.