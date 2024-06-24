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كندا تفرض قيودا على السيارات الكهربائية الصينية

سيارات كهربائية صينية في ميناء قبل تصديرها
24 يونيو 2024 22:24

 كندا تفرض قيودا على السيارات الكهربائية الصينية
قررت كندا فرض قيود على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مع سعي حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو العمل تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الشأن.
وأعلنت وزيرة التجارة كريستيا فريلاند، بدء فترة مشاورات عامة تستمر 30 يوما، وهي مرحلة أولى قبل أن تتمكن كندا من فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.  
وقالت فريلاند إن الحكومة ستدرس أيضا ادخال تغييرات على قائمة السيارات الكهربائية التي تستحق حوافز اتحادية للمستهلكين، وكذلك "توسيع القيود على الاستثمارات في كندا" لصالح السيارات الكهربائية.    
وأوضحت "كل الأدوات الممكنة مطروحة على الطاولة".    
وفي مؤتمر صحفي في منطقة تورنتو، قالت فريلاند إن صناعة السيارات في كندا "تواجه منافسة من الصين متمثلة في القدرة الزائدة والتي تقوض قدرة قطاع السيارات الكهربائية الكندي على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".  
تشير بيانات مكتب الإحصاء الكندي إلى أن قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 2,2 مليار دولار كندي (61,6 مليار دولار أميركي) مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022.
كما زاد عدد السيارات الواردة من الصين إلى ميناء فانكوفر الكندي بأكثر من خمسة أمثال، بعد أن بدأت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في شحن سياراتها من طراز "موديل واي" التي تنتج في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية.
 ورغم أن الشاغل الرئيسي للحكومة الكندية ليس شركة "تسلا"، فإنها تشعر بالقلق من احتمالات أن تغمر السيارات الصينية رخيصة الثمن الأسواق الكندية في نهاية المطاف. 

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