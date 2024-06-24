واشنطن: بكين تخشى أن تثير بيونغ يانغ أزمة إقليمية

أكد مسؤول أميركي كبير، اليوم الاثنين، أن الصين تخشى أن تثير كوريا الشمالية أزمة إقليمية في المنطقة.

وأشار كيرت كامبل نائب وزير الخارجية، وهو المسؤول الثاني في الخارجية الأميركية، إلى أن الصين أعربت عن "قلقها" بشأن هذا الموضوع خلال محادثات مع الولايات المتحدة بعدما وقّعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقا دفاعيا الأسبوع الماضي.

وقال كامبل، أمام مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث في واشنطن "أعتقد أن من الصحيح القول إن الصين ربما تخشى أن تُشجَّع كوريا الشمالية على القيام بأعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى أزمة في شمال شرق آسيا".

وأشار خصوصا إلى حوادث متكررة على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية، بينها عبور جنود كوريين شماليين الحدود لفترة قصيرة، وقد حدث هذا النوع من التوغل ثلاث مرات في يونيو الجاري.

ولفت أيضا إلى "لغة بيونغ يانغ الاستفزازية فعلا" و"تصميمها المطلق والواضح" على تجنب أي تواصل دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت مجددا بالونات يُرجح أنها تحمل نفايات في اتجاه جارتها الجنوبية.