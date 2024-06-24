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أميركا تعلّق على تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية

أميركا تعلّق على تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية
24 يونيو 2024 23:13

وصفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا ظهر فيه رجل فلسطيني مقيدا فوق مقدمة سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه "صادم" وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحفية "لقد شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية. يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".
كانت القوات الإسرائيلية قد قيدت يوم السبت شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وتحققت رويترز من صحة المقطع المصور. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود انتهكوا البروتوكول.

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