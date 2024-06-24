أعمال عنف جديدة في كاليدونيا الجديدة

استؤنفت أعمال العنف، الاثنين، في أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ بعد نقل ناشطين منادين بالاستقلال إلى سجون في البر الرئيسي على بعد آلاف الكيلومترات من الإقليم.

وقالت المفوضية السامية ممثلةً الدولة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة "شهدت الليلة الماضية اضطرابات على كامل الجزيرة الرئيسية وجزيرة دي بان وماريه، ما استدعى تدخل الكثير من التعزيزات وتعرض القوى الأمنية لهجمات مع حرائق متعمدة وحواجز".

وأتت عودة التوتر بعدما نُقل، ليل السبت الأحد، عدد من الشخصيات المنادية باستقلال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا ومن بينهم كريستيان تين المسؤول عن تنسيق الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إلى البر الرئيسي لإدخالهم السجن.

يعاني الأرخبيل، الواقع في جنوب المحيط الهادئ، اضطرابات عنيفة منذ الثالث عشر من مايو الماضي جراء احتجاجات على مشروع قانون يوسع حق التصويت في الانتخابات. وأدت هذه الاضطرابات إلى سقوط تسعة قتلى بينهم شرطيان، وإلى أضرار هائلة قدرت بأكثر من مليار يورو.

وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتصف يونيو مشروع القانون الذي أشعل الوضع وأغضب المعسكر المنادي بالاستقلال. وينص مشروع القانون على تعديل دستوري يغير المعايير في الانتخابات المحلية الكاليدونية، الأمر الذي يؤدي بحسب معارضيه، إلى تهميش صوت شعب الكاناك الأصلي.

وطالبت "وحدة تنسيق العمل الميداني" التي تتهمها السلطات بالتخطيط لأعمال العنف الاحتجاجية في الأرخبيل الفرنسي، الاثنين بـ"الإفراج" عن ناشطيها المسجونين في البر الرئيسي و"عودتهم فورًا".

وقالت المنظمة، في بيان "نطالب بالإفراج عن الإخوة والأخوات وإعادتهم فورًا لتتم محاكمتهم على أراضيهم".

في "دومبيا" شمال "نوميا"، كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، اندلعت النيران في مقر الشرطة البلدية وفي مرآب سيارات. وقد تدخلت أربع آليات مدرعة على ما أفاد مراسل صحافي في عين المكان.

وألقى ناشطون ملثمين، تحصنوا وراء حواجز، مقذوفات باتجاه القوة الأمنية.

وأعلنت النيابة العامة أن رجلًا، يبلغ 23 عامًا، في حالة "ضيق تنفس" توفي ليلًا بعد مروره على حواجز في "نوميا"، لافتة إلى أنه كان قد أكّد لأهله أنه لم "يتعرّض لإصابة من قبل الشرطة".

وتوفي كذلك سائق "اضطر إلى تغيير طريقه بسبب حاجز على الطريق أقامه ناشطون مؤيدون للاستقلال"، إثر اصطدام مركبته بمركبة أخرى في "نوميا" مساء الأحد.