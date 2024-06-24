منحة بـ 408 ملايين دولار لكينيا لتعزيز النظم الصحية والمجتمعية

نيروبي (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الكينية أن الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والإيدز سوف يقدم للبلاد منحة بقيمة 408 ملايين دولار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال سوف تستخدم على مدى ثلاث سنوات، حتى يونيو 2027، لدعم برامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا، في البلاد، إضافة إلى تعزيز النظم الصحية والمجتمعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها، إن التغطية الصحية الشاملة تهدف من خلال الوقاية الشاملة من الفيروسات، إلى الحد من حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنها بنسبة 75% على الأقل بحلول عام 2027.