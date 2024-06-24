الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية والأكاذيب عبر «الإنترنت»

نيويورك (وكالات)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من نشر الكراهية والأكاذيب عبر «الإنترنت».

وكشف غوتيريش، خلال كلمة، عن مجموعة من المبادئ العالمية للأمم المتحدة لسلامة المعلومات عبر «الإنترنت» تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات، وتهدف إلى تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم.

وأطلق غوتيريش ما سماه بالمبادئ الخمسة وهي: «الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور»، مشدداً على أن المعلومات المغلوطة والمضللة، وخطاب الكراهية، تغذي التحيز والعنف، وتزيد من حدة الانقسامات والصراعات، وتشوه سمعة الأقليات، وتهدد نزاهة الانتخابات.

وأشار إلى أن «التهديدات لسلامة المعلومات ليست جديدة، ولكنها تتكاثر وتتوسع بسرعة غير مسبوقة على المنصات الرقمية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «المبادئ تدعو إلى بيئة معلوماتية تدافع عن الإنسان ومستقبل مستدام، كما أنها توفر أساسا متينا للتنمية المستدامة والشاملة، والعمل المناخي، والسلام».