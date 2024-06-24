الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية والأكاذيب عبر «الإنترنت»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية)
25 يونيو 2024 01:23

نيويورك (وكالات)

أخبار ذات صلة
وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من نشر الكراهية والأكاذيب عبر «الإنترنت».
وكشف غوتيريش، خلال كلمة، عن مجموعة من المبادئ العالمية للأمم المتحدة لسلامة المعلومات عبر «الإنترنت» تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات، وتهدف إلى تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم.
وأطلق غوتيريش ما سماه بالمبادئ الخمسة وهي: «الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور»، مشدداً على أن المعلومات المغلوطة والمضللة، وخطاب الكراهية، تغذي التحيز والعنف، وتزيد من حدة الانقسامات والصراعات، وتشوه سمعة الأقليات، وتهدد نزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن «التهديدات لسلامة المعلومات ليست جديدة، ولكنها تتكاثر وتتوسع بسرعة غير مسبوقة على المنصات الرقمية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «المبادئ تدعو إلى بيئة معلوماتية تدافع عن الإنسان ومستقبل مستدام، كما أنها توفر أساسا متينا للتنمية المستدامة والشاملة، والعمل المناخي، والسلام».

الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
خطاب الكراهية
آخر الأخبار
ضباط روس ينفذون عملية لمكافحة الإرهاب في داغستان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان
25 يونيو 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تُطلق حملة كُبرى لتوزيع مياه الشرب في شمال غزة
25 يونيو 2024
أطفال فلسطينيون يعانون سوء التغذية في مستشفى ناصر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
منظمة دولية: 21 ألف طفل مفقود في غزة
25 يونيو 2024
مخيم لنازحين في مأرب جراء الانتهاكات الحوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه
25 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات دولية من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
25 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©